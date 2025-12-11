Pirineos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Oihana Kortazar completa el ascenso y el descenso del Monte Perdido en 5 horas y 43 minutos, nuevo récord

Oihana Kortazar record subida Monte Perdido
18:00 - 20:00
Oihana Kortazar en el descenso del Monte Perdido, el tercer pico más alto de los Pirineos. Imagen: Salomon
Euskaraz irakurri: BIDEOA Oihana Kortazarrek 5 ordu eta 43 minututan egin du Monte Perdidoko igoera eta jaitsiera, marka berria

Última actualización

La de Elgeta consiguió la plusmarca en julio, pero ha sido este jueves cuando se ha dado a conocer, coincidiendo con el Día Mundial de las Montañas.

Carreras de montaña Deporte Femenino

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X