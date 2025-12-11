Oihana Kortazar completa el ascenso y el descenso del Monte Perdido en 5 horas y 43 minutos, nuevo récord
La de Elgeta consiguió la plusmarca en julio, pero ha sido este jueves cuando se ha dado a conocer, coincidiendo con el Día Mundial de las Montañas.
Te puede interesar
El investigador científico Jesús Álvarez Herms, en el programa ''Helmuga'' de ETB1
Este domingo, el programa "Helmuga" entrevistará al investigador científico Jesús Álvarez Herms, que hablará, entre otros, del atleta Kilian Jornet.
La corredora de ultratrails Anne Bidalun, protagonista del programa ''Helmuga'' de ETB1
Anne Bidalun es corredora de carreras de larga distancia, y acaba de ganar la prueba Guara Somontano. Este domingo, será entrevistada en el programa "Helmuga" de ETB1.
La XXV Zegama-Aizkorri se disputará el 17 de mayo de 2026
La maratón de montaña más emblemática abre preinscripciones el 12 de enero y sortea los dorsales el 20 de febrero.
Ehunmilak no se celebrará en 2026
El comité organizador de Ehunmilak ha anunciado que no se celebrará la edición de 2026, tras una decisión meditada que responde a cambios en las circunstancias personales de su equipo y a dificultades económicas. La organización deja la puerta abierta a quienes deseen asumir el relevo.
La 24ª edición de la Hiru Haundiak comenzará en Araia y finalizará en Murgia
Este año se disputa la 24ª edición de la carrera de montaña Hiru Haundiak, el 11 de octubre. Los participantes deberán completar 101 kilómetros. Como novedad, este año comenzará en Araia y finalizará en Murgia.
Aitor Ajuria y Lide Urrestarazau ganan la Gorbeia Suzien 2025
La decimosegunda edición de la Gorbeia Suzien se ha quedado en casa, ha tenido un claro protagonismo vasco con las victorias obtenidas por Aitor Ajuria y Lide Urrestarazu. La corredora de Ordizia, además, ha establecido un nuevo récord.
Más de 800 atletas participarán este sábado en la carrera de montaña Gorbeia Suzien
La 12ª edición de la carrera de montaña Gorbeia Suzien, que se dipusta este sábado en Zeanuri (Bizkaia), contará con la participación de más de 800 ateletas. La prueba podrá verse en directo en ETB1 y eitb.eus a partir de las 08:45 horas.
Gorbeia Suzien, más que una carrera de montaña
Este sábado se celebra la 12ª edición de la carrera de montaña Gorbeia Suzien, en la que las y los participantes deberán completar una dificultosa ruta de 32 kilómetros.
Eba y Magali, madre e hija y corredoras de montaña, ante una nueva edición de la Gorbeia Suzien
Eba y Magali han hablado sobre la evolución que han tenido las mujeres en las carreras de montaña. Hasta hace poco, era Magali la que esperaba a su madre en la llegada, pero ya ha habido un cambio generacional, y así lo cuentan.