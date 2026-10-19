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Carlota Ciganda empieza la gira asiática con un quinto puesto en Shanghai
La golfista navarra finalizó con un total de 282 golpes, a cinco de la ganadora Rouning Yin.
Euskaraz irakurri: Carlota Cigandak bosgarren postua lortu du Shanghain
La navarra Carlota Ciganda comenzó su gira asiática en el circuito de la LPGA con uno de los mejores resultados de la temporada, un quinto puesto en el Buick de Shanghai, disputado en el Sheshan Golf Club.
Ciganda cerró el torneo con una tarjeta de 70 golpes (-2) para un total de 282 (-6), a cinco impactos de la vencedora, la china Ruoning Yin, que fue la más certera en la jornada final con 68 y 277 para arrebatar el triunfo a la surcoreana Hye-Jin Choi (278) y coronarse por segunda vez en Shanghái después de lograrlo en 2024.
La jugadora pamplonesa logró dos birdies en los hoyos 14 y 18 e hizo el par en el resto.
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