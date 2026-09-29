Fernando Alonso pospone su retirada y renueva con Aston Martin
El piloto asturiano Fernando Alonso continuará la temporada que viene en las filas de Aston Martin del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 tras renovar su contrato, según ha confirmado este martes el equipo británico en el que corre desde 2023 y donde seguirá teniendo como pareja al canadiense Lance Stroll. Así, el asturiano correrá el año que viene con 46 años su vigesimoquinta campaña en la F1.
Aston Martin ha recordado en un comunicado que el canadiense y el ovetense forman "la pareja de pilotos con mayor experiencia en la Fórmula 1", ya que compartirán su quinta campaña juntos, y que "ambos seguirán aportando a Aston Martin un valioso bagaje de conocimientos sobre competición y una gran perspectiva técnica, a medida que el equipo avanza en su labor de cara a la temporada 2026 y el futuro".
Desde que se unió al equipo en 2023, el bicampeón del mundo ha disputado 85 grandes premios, logrando ocho podios, cinco terceros puestos y tres segundos, todos ellos en su primer gran año, al cual no ha podido dar continuidad.
Fernando Alonso
Sé que aún conservo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel
De hecho, este 2026 está siendo bastante complicado para el asturiano, que sólo ha podido sumar en dos carreras, en Mónaco y en Zandvoort (Países Bajos), un total de tres puntos.
El bicampeón del mundo se ha mostrado "muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin Aramco". "Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida y mi pasión. Sé que aún conservo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con contribuir a nuestro éxito", ha subrayado.
"Creo firmemente en lo que estamos construyendo. Contamos con un liderazgo sólido, así como con personas, socios e instalaciones increíbles. Espero con ilusión crear más recuerdos en la pista ante una afición apasionada. Su energía genera una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial", ha remarcado el ovetense.