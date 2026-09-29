El piloto asturiano Fernando Alonso continuará la temporada que viene en las filas de Aston Martin del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 tras renovar su contrato, según ha confirmado este martes el equipo británico en el que corre desde 2023 y donde seguirá teniendo como pareja al canadiense Lance Stroll. Así, el asturiano correrá el año que viene con 46 años su vigesimoquinta campaña en la F1.

Aston Martin ha recordado en un comunicado que el canadiense y el ovetense forman "la pareja de pilotos con mayor experiencia en la Fórmula 1", ya que compartirán su quinta campaña juntos, y que "ambos seguirán aportando a Aston Martin un valioso bagaje de conocimientos sobre competición y una gran perspectiva técnica, a medida que el equipo avanza en su labor de cara a la temporada 2026 y el futuro".

Desde que se unió al equipo en 2023, el bicampeón del mundo ha disputado 85 grandes premios, logrando ocho podios, cinco terceros puestos y tres segundos, todos ellos en su primer gran año, al cual no ha podido dar continuidad.