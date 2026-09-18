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Hundimiento total de Rahm, apeado en Wentworth con otra ronda nefasta que le deja último

Ha cuajado otra jornada nefasta al acabar con +5, para un total de +11 que le deja en el último lugar, en una de sus peores actuaciones en los diez años que lleva como profesional.
(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm, The Open Championship Europa Press/Contacto/David Blunsden 17/7/2026
Rahm durante otra competición. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rahm azken postuan geratu da Wentworthen, beste jardunaldi kaskar batekin
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El golfista vasco Jon Rahm ha quedado eliminado este viernes del Campeonato BMW PGA, el torneo del DP World Tour que se juega en Wentworth (Inglaterra), donde ha cuajado otra jornada nefasta al acabar con +5, para un total de +11 que le deja en el último lugar, en una de sus peores actuaciones en los diez años que lleva como profesional.

Para encontrar una actuación tan negativa, habría que remontarse al Abierto de Estados Unidos de 2018, cuando Rahm no pasó el corte y terminó con un total de +15.

En la segunda jornada en Wentworth, Rahm ha firmado una tarjeta de un doble bogey, cinco bogeys y dos birdies, uno más que en la ronda previa, lo que le ha dejado en última posición.

El hundimiento del golfista vasco en el torneo inglés se une a otros sinsabores que ha tenido en esta temporada, como cuando no pasó el corte en el Abierto de Estados Unidos. Tampoco tuvo buena actuación en el Masters de Augusta, ni en el Abierto Británico, lo que le llevó a cerrar su tercera temporada sin ganar un 'grand slam'.

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