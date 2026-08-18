LIV Golfek bertan behera utzi du bere azken txapelketa eta asteburu honetara aurreratu du taldekako finala
Michiganen abuztuaren 27tik 30era aurreikusitako taldekako finala asteburu honetara aurreratzea eta Indianapolisen jokatzea erabaki dute, LIVaren etorkizunari buruzko zalantzen erdian.
LIV Golfek Michiganen abuztuaren 27tik 30era aurreikusitako txapelketa bertan behera utzi eta taldekako finala asteburu honetan, Indianapolisen, jokatzea erabaki du. Banakako txapelketa erabakita dago jadanik, Jon Rahm Barrikako golflariak irabazi baitu.
LIVaren etorkizunari buruzko zalantzen erdian hartu da erabakia, PIF Saudi Arabiako funtsak apirilean zirkuitu hori ekonomikoki laguntzeari utziko diola iragarri ondoren.
Saudi Arabiako Inbertsio Publikoko Funtsak apirilean baieztatu zuen LIV Golf finantzatzeari utziko diola datorren denboralditik aurrera, "epe luzera behar duen inbertsio handia ez datorrelako bat bere estrategiareekin".
PIFek, Saudi Arabiako erregimenaren talde inbertitzaileak, ohar batean azpimarratu zuenez, baliabideak golf zirkuituari kentzeko erabakia "bere lehentasunak eta egungo dinamika makroekonomikoa kontuan hartuta hartu da".
Taldekako txapelketa hasiera batean abuztuaren 27tik 30era Michiganen egingo zen lehiaketa independente gisa aurreikusita zegoen, baina orain aste honetan bertan, Chatham Hillsen (Indianapolis), erabakiko da.
LIV Golfek jakinarazi du Michiganerako sarrerak dituztenei dirua itzuliko zaiela.
Michiganekoa bertan behera geratzen den LIVeko bigarren txapelketa da, Saudi Arabiako Inbertsio Publikoko Funtsak (PIF) bere erabakiaren berri eman zuenetik. Hain zuzen ere, bi aste geroago, LIVek erabaki zuen ekainerako aurreikusita zegoen Louisianako txapelketa atzeratzea, eta udazkenean jokatzeko aukera aztertuko zuela.
Legion XIII taldeko kapitainak, Jon Rahm bizkaitarrak, bere hirugarren banakako txapelketa jarraian ziurtatu du, baina 2026ko podiumeko beste bi postuek jokoan jarraitzen dute, Bryson DeChambeau, Joaquin Niemann, Lucas Herbert eta Tyrrell Hatton dira lehia horretan murgilduta.
Taldekako lehiaketak egunero zenbatuko ditu talde bakoitzeko lau jokalarien puntuak, eta 13 taldeetako bat LIV Golf 2026ko txapeldun izango da.
PIFek 5.000 milioi dolar baino gehiago inbertitu ditu LIV Golf zirkuituan 2022an sortu zutenetik, eta PGA Tourreko jokalari asko erakartzea lortu zuen, horien artean, Barrikako golflaria.
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