Solaunek zilarra lortu du gimnasia erritmikoko Munduko Txapelketan
Larunbatean urrea eta 2028an Los Angelesko Olinpiar Jokoetarako txartela irabazi ondoren, gasteiztarrak distira egin du berriro Alemanian.
Salma Solaunek beste domina bat eskuratu du Frankfurten, Alemanian, lehiatzen ari diren Munduko Txapelketetan. Gasteiztarrak zilarrezko domina zintzilikatu du ariketa mistoko finalean, Espainiak 29.050 puntu lortuta. Urrea Brasilek irabazi du (29.450), eta Bulgariak, berriz, brontzea (28.750).
Solaunen taldeak bigarren domina lortu du bi egunetan, larunbatean urrezkoa irabazi ostean.
Alejandra Queredak eta Ana Pelazek zuzentzen duten taldeak dinamismo eta adierazkortasun handiko mambo ariketa egin du ariketa mistoko finalean. Tarteko harreretan desoreka txiki batzuk konponduta, gimnastek zailtasun guztiak gainditu dituzte 29.050 puntu lortzeko.
Urrea Brasilek lortu du, Lady Gagaren erritmoan egindako ariketa batekin. Errutina garbiarekin, erorketarik gabe eta kontzentrazio handia erakutsita, brasildarrek 29.450 puntuko balorazioa lortu dute urrezko domina lortzeko.
Bulgariak , berriz, brontzea lortu du (28.750 puntu) denboraldiko ariketa onena eginda, harreretan desplazamendurik egin gabe.
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