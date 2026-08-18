El LIV Golf cancela su último torneo y adelanta la final por equipos a este fin de semana
El LIV Golf ha anunciado la cancelación de la final por equipos prevista en Michigan del 27 al 30 de agosto y adelantará la definición de la temporada, tanto a nivel individual, que ya está en manos del golfista de Barrika Jon Rahm, como en equipos, a este fin de semana en Indianápolis.
Lo ha hecho en medio de las dudas sobre el futuro del LIV, después de que el fundo saudí PIF anunciase el pasado abril que dejará de apoyar económicamente este circuito.
El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí confirmó en abril que dejará de financiar a LIV Golf a partir de la próxima temporada al asegurar que "la importante inversión que requiere a largo plazo ya no se ajusta a la fase actual de su estrategia".
El PIF, el grupo inversor del régimen saudí, subrayó en un comunicado que su decisión de retirar los recursos al circuito de golf "se ha tomado considerando sus prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual".
El campeonato por equipos estaba programado originalmente como un evento independiente del 27 al 30 de agosto en Michigan, pero ahora también se decidirá esta semana en Chatham Hills (Indianápolis).
LIV Golf ha informado que los poseedores de entradas para Michigan recibirán el reembolso de estas.
El de Michigan es el segundo torneo del LIV que se cancela desde el anuncio del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí. Menos de dos semanas después, LIV anunció que había decidido posponer el torneo de Luisiana previsto para junio, y que estudiaría la posibilidad de reprogramarlo para otoño. Sin embargo, la temporada finalizará este domingo.
El capitán de Legion XIII, el vizcaíno Jon Rahm, ya se ha asegurado su tercer campeonato individual consecutivo, pero los otros dos puestos en el podio de 2026 siguen en juego, con Bryson DeChambeau, Joaquín Niemann, Lucas Herbert y Tyrrell Hatton aún en la contienda.
La competición por equipos contabilizará diariamente las puntuaciones de los cuatro jugadores de cada equipo, culminando con la coronación de uno de los 13 equipos como campeón de LIV Golf 2026.
El PIF ha invertido más de 5000 millones de dólares en LIV Golf desde su lanzamiento en 2022, y el circuito independiente logró atraer a muchos jugadores de élite del PGA Tour, entre ellos, al golfista de Barrika.
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