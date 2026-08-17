Golfa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rahm hamabosgarren postura jaitsi da munduko golf sailkapenean

Barrikako golf-jokalaria hamahirugarren postutik hamabosgarren postura jaitsi da. Bizkaitarrak datorren asteburuan Indianapolisen jokatuko du LIV zirkuituko azken txapelketa. Hala ere, dagoeneko txapeldun da.

(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm, The Open Championship Europa Press/Contacto/David Blunsden 17/7/2026

Jon Rahm, Barrikako (Bizkaia) golflaria. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Scottie Scheffler estatubatuarrak Fedex St. Jude Championship txapelketan lortutako garaipenari esker, Rory McIlroy iparirlandarrarekiko duen aldea handitu du munduko golflarien zerrendan. Jon Rahm bizkaitarra, aldiz, hamabosgarren postura jaitsi da.

Zehazki, Barrikako golf-jokalaria hamahirugarren postutik hamabosgarren postura jaitsi da. Bizkaitarrak datorren asteburuan Indianapolisen jokatuko du LIV zirkuituko azken txapelketa. Hala ere, dagoeneko txapeldun da. 

Schefflerrek denboraldiko bigarren txapelketa irabazi zuen, eta 17.69 puntu pilatu ditu batez beste. McIlroyk, berriz, 66. postuan bukatu zuen Memphisen, 8.76rekin, eta hirugarrenak, Cameron Young estatubatuarrak, 7.97 ditu.

Halaber, Tommy Fleetwood ingelesak (5.57) bosgarren postua kendu dio Russel Henley estatubatuarrari (5.57), eta Sam Burns  (5.43), hirugarrena igande honetan, zerrendako lehen hamarren artean sartu da. Ondorioz, Collin Morikawa Top 10 horretatik kanpo geratu da.

 

Golfa Jon Rahm Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Eneko Lambea gimnasta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eneko Lambeak Munduko gimnasia erritmiko Txapelketako ekitaldi batean parte hartuko du, antolatzaileek gonbidatuta

Gizonezkoen gimnasia erritmikoa Espainian soilik da txapelketako kirola; hortaz, Sakoneta Gimnasia Erritmiko Taldeko Lambeak ezin du Estatuko selekzioan izan. Hala ere, asteazkenean hasi den Munduko Txapelketako antolatzaileek gonbidatu egin dute, eta larunbatean, txapelketa horretako gala batean, bere ariketa egingo du. Eneko Lambea Espainiako txapelduna da, Lehen Mailan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X