Gimnasia rítmica
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Eneko Lambea participará en una gala del Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt, invitado por la organización

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Eneko Lambea gimnasta
18:00 - 20:00
Eneko Lambea, gimnasta. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Eneko Lambeak Frankfurten jokatzen ari diren Munduko gimnasia erritmiko Txapelketako ekitaldi batean parte hartuko du, antolatzaileek gonbidatuta
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KIROLAK EITB

Última actualización

La gimnasia rítmica masculina solo es deporte de competición en España, por lo que Lambea, que pertenece al Club de Gimnasia Rítmica Sakoneta, no puede formar parte de la selección estatal.

No obstante, ha sido invitado por la organización del Campeonato del Mundo, que comenzó el miércoles, para realizar, el sábado, su ejercicio, en una gala programada por el certamen. 

Eneko Lambea es campeón de España, en Primera Categoría. 

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