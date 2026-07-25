Miren Lazkano logra el bronce en el Mundial de Kayak Cross de Oklahoma

Miren Lazkano ha logrado la medalla de bronce en la final del Mundial de Piragüismo que se están disputando en Oklahoma, en la modalidad de Kayak Cross. En una final muy emocionante, la donostiarra ha terminado por detrás de la suiza Alena Marx, que ha ganado el oro, y de la australiana Noemie Fox, plata.

La palista vasca ha optado por una estrategia conservadora en su participación, intentando ver qué decisiones tomaban sus rivales y adaptarse a las mejores situaciones a partir de lo que iba surgiendo. En ese sentido, su batalla con la alemana Ricarda Funk ha sido muy igualada, pero Lazkano ha conseguido tomar ventaja y terminar por delante. Eso sí, la alemana Ricarda Funk ha sido descalificada finalmente por los jueces por embestir de forma demasiado brusca a la donostiarra en un par de puertas.