Alazne Aurrekoetxea se proclama campeona de Europa de surf

Alazne Aurrekoetxea se ha proclamado este jueves campeona de Europa de SUP Olas en Salinas (Asturias), uno de los grandes éxitos de su carrera deportiva. La surfista vasca se impuso en la final de SUP Surf Women con 13,86 puntos, gracias a una espectacular ola valorada con 9,33.

Aurrekoetxea ha vuelto a demostrar su talento, regularidad y capacidad para competir al máximo nivel en una cita de gran exigencia. El título europeo llega apenas unas semanas después de su victoria en el Campeonato de España, confirmando el extraordinario momento de forma que atraviesa.

"Es un sueño hecho realidad. Han sido muchos años de trabajo, esfuerzo y sacrificio para llegar hasta aquí. Este título significa muchísimo y me da una motivación extra para seguir trabajando y afrontar con ilusión los próximos retos", ha declarado la surfista vasca tras proclamarse campeona de Europa.

Con este triunfo, Aurrekoetxea continúa ampliando un palmarés que la consolida como una de las grandes referentes del surf y afronta los próximos compromisos internacionales con la ambición de seguir creciendo y sumando nuevos éxitos.