Surf
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alazne Aurrekoetxea se proclama campeona de Europa de surf

La surfista vasca se ha proclamado campeona continental en Salinas (Asturias), en la categoría de SUP olas, tras imponerse en una brillante final y confirma su excelente momento de forma después de conquistar también el Campeonato de España.

20250218131614_alazneaurrekoetxeapaddlesurfeitbmedia_
Alazne Aurrekoetxea. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alazne Aurrekoetxea, Europako surf txapelduna
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Alazne Aurrekoetxea se ha proclamado este jueves campeona de Europa de SUP Olas en Salinas (Asturias), uno de los grandes éxitos de su carrera deportiva. La surfista vasca se impuso en la final de SUP Surf Women con 13,86 puntos, gracias a una espectacular ola valorada con 9,33.

Aurrekoetxea ha vuelto a demostrar su talento, regularidad y capacidad para competir al máximo nivel en una cita de gran exigencia. El título europeo llega apenas unas semanas después de su victoria en el Campeonato de España, confirmando el extraordinario momento de forma que atraviesa.

"Es un sueño hecho realidad. Han sido muchos años de trabajo, esfuerzo y sacrificio para llegar hasta aquí. Este título significa muchísimo y me da una motivación extra para seguir trabajando y afrontar con ilusión los próximos retos", ha declarado la surfista vasca tras proclamarse campeona de Europa.

Con este triunfo, Aurrekoetxea continúa ampliando un palmarés que la consolida como una de las grandes referentes del surf  y afronta los próximos compromisos internacionales con la ambición de seguir creciendo y sumando nuevos éxitos.

Surf Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X