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Chourraut y Echaniz, a semifinales de kayak en el Mundial de Oklahoma

Por el contrario, Leire Goñi ha dicho adiós a la competición individual tras clasificarse en el puesto 46. Pasaban a la semifinal las 30 primeras.
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Pau Echaniz en su descenso de la modalidad de kayak en el Mundial de Oklahoma. Imagen: Basque Team

Euskaraz irakurri: Chourraut eta Echaniz Oklahomako Munduko Txapelketako kayakeko finalerdirako sailkatu dira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Durante la parte matinal de la jornada se ha disputado la tanda clasificatoria de kayak en el Mundial de Oklahoma tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Maialen Chourraut y Pau Echaniz han librado el primer escollo dentro de la modalidad, mientras que Leire Goñi ha dicho adiós a la competición individual, según ha informado la Fundación Basque Team en una nota.

Maialen Chourraut ha realizado una buena bajada, que le ha colocado en algunos momentos en la tercera posición de la clasificación. La primera parte ha sido muy limpia, aunque se ha trabado algo más en la segunda mitad del recorrido realizando un toque en la puerta 18 que le ha supuesto la penalización correspondiente. Al final la triple medallista olímpica ha marcado un tiempo de 92.34, +2.96 respecto a la mejor de la tanda, la alemana Rikarda Funk (89.38).

Leire Goñi ha arrastrado un error cometido al inicio del recorrido al chocar con un pivote que ha quedado algo oculto dentro del canal. Tras ese choque no ha conseguido devolver a la piragua la velocidad inicial y tanto mentalmente como en la navegación le ha pesado demasiado. A ello hay que añadirle un toque en la puerta 17. Con un tiempo total de 104.92, se ha quedado en el puesto 46 de la clasificación. Pasaban a la semifinal las 30 primeras.

Pau Echaniz ha sido el último palista vasco en competir dentro de la modalidad de kayak. El dueño de la medalla de bronce en los Juegos de París no ha fallado y ha superado la tanda clasificatoria para meterse en semifinales. A pesar de cometer un pequeño error en la puerta 12, el donostiarra ha terminado el recorrido con un tiempo de 83.80 y el puesto 27.

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