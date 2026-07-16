Rahm empieza con solidez en el Abierto Británico

Jon Rahm ha comenzado con solidez su décima participación en el Abierto Británico de golf al situarse con un total de -1 al término de la ronda inaugural celebrada este jueves, a cuatro golpes de los líderes provisionales, después de desplegar un gran juego solo empañado por un par de errores que le costaron sendos ‘bogeys’.

Rahm se mostró muy consistente en las salidas y en las aproximaciones, lo que reforzó su confianza, si bien la falta de puntería en algún ‘putt’ sencillo y los dos fallos en los hoyos 14 y 15 le impidieron acercarse más a la cabeza al término de la primera ronda del último ‘major’ de la temporada, que cumple su 154 edición.

Tras la primera jornada, el de Barrica ha admitido que "he jugado muy bien y no he conseguido meter 'putts’. He jugado muy cómodo con los hierros, muy ordenado. A ver si puedo seguir jugando igual de bien”.