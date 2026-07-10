Carlota Ciganda no pasa el corte en el Amundi Evian Championship
La golfista Carlota Ciganda no ha podido pasar el corte en el Campeonato Evian este viernes y ha quedado eliminada. Tras una segunda jornada en la que ha acabado con 75 golpes, y un total de 147, no ha podido mejorar el juego de la primera jornada y ha dado fin a su paso en el campeonato.
La inglesa Lottie Woad ha firmado una tarjeta de 64 golpes (7 bajo par) para asumir el liderato del torneo que se juega en el recorrido del Evian Resort Golf de Evian-les-Bains (Francia).
La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, tampoco ha podido superar el corte pese a mejorar con una ronda de 69 (-2), cinco menos de los que firmó el jueves.
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La navarra ha completado la jornada con 72 golpes (+1) y ha finalizado en el puesto 69. La japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8), segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).
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