Carlota Ciganda no pasa el corte en el Amundi Evian Championship

La golfista Carlota Ciganda no ha podido pasar el corte en el Campeonato Evian este viernes y ha quedado eliminada. Tras una segunda jornada en la que ha acabado con 75 golpes, y un total de 147, no ha podido mejorar el juego de la primera jornada y ha dado fin a su paso en el campeonato.

La inglesa Lottie Woad ha firmado una tarjeta de 64 golpes (7 bajo par) para asumir el liderato del torneo que se juega en el recorrido del Evian Resort Golf de Evian-les-Bains (Francia).

La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, tampoco ha podido superar el corte pese a mejorar con una ronda de 69 (-2), cinco menos de los que firmó el jueves.