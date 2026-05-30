Gimnasia erritmikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Salma Solaunek Europako txapeldun titulua berretsi du

Ines Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernandez, Lucia Muñoz eta Salma Solaunek osatutako taldeak 4,200 puntu atera dizkio Errusiari.

Salma Solaun
Salma Solaun taldearekin. Argazkia: Basque Team
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Salma Solaun gimnasta arabarrak iaz Espainiako gimnasia erritmikoko taldearekin lortutako Europako txapeldun titulua berretsi du larunbat honetan, Bulgariako Varna hirian jokatuko den Europako Txapelketako finalean urrezko domina eskuratu ostean, 57,650 punturekin.

Ines Berguak, Andrea Corralek, Marina Cortellesek, Andrea Fernandezek, Lucia Muñozek eta Salma Solaunek osatutako taldeak 4,200 puntuko aldea atera dio Errusiari, zilarrezko domina eskuratu duena 53,450 punturekin.

Podiuma Israelgo taldeak osatu du, 53,350 punturekin, Alejandra Queredak zuzentzen duen taldeak baino 4,300 gutxiago.

Basque Team Salma Solaun Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X