Salma Solaun vuelve a colgarse tres oros en el Europeo

La gasteiztarra Salma Solaun ha completado la triple corona en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica disputado hoy en Varna (Bulgaria), al igual que hizo el año pasado en Tallin (Estonia). El día siguiente de ganar la competición general (All Around) junto a sus compañeras Marina Cortelles, Lucía Muñoz, Inés Bergua y Andrea Corral, han mantenido el nivel de excelencia y han subido a lo más alto del podio en la final de las cinco pelotas, también en la final mixta.

Ayer, no sufrieron caídas, no fallaron y no necesitaron grandes desplazamientos para redondear los ejercicios. Tanto en el ejercicio mixto como en el de cinco pelotas acabaron primeras, demostrando una superioridad asombrosa, necesitando 24.600 puntos para hacerse con el primer puesto y superando con autoridad la nota, siendo la puntuación final 28.800 en el ejercicio mixto y 28.850 en el de cinco pelotas, dominando a Rusia (53.450) e Israel (53.350).

Hoy, en las cinco pelotas han destacado el nivel artístico y la ejecución, con 29.150 puntos y superando a Bielorrusia (27.550) e Israel (27.550). En la final de mazas y aros han sumado 28.100 puntos, imponiéndose a Rusia (27.000) e Israel (26.300).