El Montpellier consigue su tercer título de la Challenge Cup

El Montpellier Hérault ha conquistado este viernes su tercer título de la EPCR Challenge Cup, tras imponerse en la final disputada en el estadio de San Mamés al Ulster norirlandés por un amplio 59-26.

El encuentro tuvo un inicio de partido eléctrico e igualado. Para los tres minutos, Nick Timoney inauguraba el tanteador. La respuesta gala no se hizo esperar, y Gabriel N'Gandebe aprovechaba un balón abierto al ala de Miotti para posar el oval. Al cuarto de hora, Taofifenua sumaba la segunda marca gala para voltear el marcador.

Tras una fase en la que ninguno de los dos contendientes logró acercarse a la zona de marca, los de Richie Murphy recortaron distancias gracias a una buena acción de Izuchukwu.

Antes del descanso, Bylli Vunipola y Alex Becognee abrían brecha tras sendos ensayos de empuje, el primero tras varias fases ofensivas y el segundo sacando provecho de un Maul que avanzó muchos metros.

Para evitar cualquier intento de reacción de Ulster, a los cinco de la reanudación Taofifenua sumaba su segundo ensayo, el quinto de Montpelier, transformado una vez más por un acertado Domingo Miotti. Muy poco después, el tercera Lenni Nouchi rompía la defensa rival para dejar la final más que encarrilada, para festejo de la numerosa afición francesa presente en San Mamés.

Pese al intento de reacción de Ulster, la fiesta estaba del lado occitano. Un nuevo try de Lowry para los norirlandeses maquilló el marcador. Arthur Vincent fue el encargado de firmar la novena marca de los de Joan Caudullo un minuto antes del final.