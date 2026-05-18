Jon Rahm acaba segundo en Filadelfia, con Aaron Rai como vencedor
El golfista vasco Jon Rahm terminó segundo en el Campeonato de la PGA celebrado hasta este domingo en el recorrido de Aronimink (Filadelfia), donde triunfó con autoridad el inglés Aaron Rai, campeón de su primer Grand Slam.
El vasco rozó la victoria cuando se le escapó en los tres últimos hoyos. Rahm buscaba su tercer grande, y lo tuvo al alcance con un fuerte inicio de dos birdies en los dos primeros hoyos.
El de Barrika empezó la jornada final a dos golpes del liderato del estadounidense Alex Smalley, con quien terminó empatado en segunda posición, a tres golpes de Rai.
El inglés sentenció el PGA con un putt de 20 metros en el 17 para convertirse en el segundo ganador de Inglaterra, después de Jim Barnes en 1916 y 1919. A sus 31 años, el de Wombourne, levantó el sexto torneo de su palmarés y el primer Grand Slam.
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