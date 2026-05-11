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Lucas Herbert gana el LIV en Virginia; Rahm termina octavo

El golfista de Barrika completó su torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par.
Jon Rahm en el Masters de Augusta 2026
Imagen de archivo de Jon Rahm. EFE
Euskaraz irakurri: Lucas Herbertek irabazi du LIV txapelketa Virginian; Rahmek zortzigarren bukatu du
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El australiano Lucas Herbert se proclamó este domingo campeón del torneo de Virginia del circuito LIV Golf con un acumulado de -24. Herbert llegaba como líder a la última ronda y entregó una tarjeta de 69 impactos, tres bajo par, fruto de ocho birdies por tres bogeys y un doble bogey. 

Jon Rahm se colocó en la octava posición con un acumulado de -15, tras completar su torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par. 

A cuatro golpes de Herbert, Sergio Garcia quedó segundo, y Bryson DeChambeau tercero, con un acumulado de -19.

 

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