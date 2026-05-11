Lucas Herbert gana el LIV en Virginia; Rahm termina octavo
El australiano Lucas Herbert se proclamó este domingo campeón del torneo de Virginia del circuito LIV Golf con un acumulado de -24. Herbert llegaba como líder a la última ronda y entregó una tarjeta de 69 impactos, tres bajo par, fruto de ocho birdies por tres bogeys y un doble bogey.
Jon Rahm se colocó en la octava posición con un acumulado de -15, tras completar su torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par.
A cuatro golpes de Herbert, Sergio Garcia quedó segundo, y Bryson DeChambeau tercero, con un acumulado de -19.
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