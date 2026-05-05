Rahm sella un acuerdo con el DP World Tour

Jon Rahm ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo con el DP World Tour que ha puesto fin al conflicto abierto desde 2024 por su participación en el circuito LIV. El pacto ha incluido el pago de las multas acumuladas y el compromiso de disputar varios torneos durante la temporada, aunque no ha detallado el número exacto de pruebas. El golfista ha desvelado el entendimiento durante una rueda de prensa celebrada en el Trump National Golf Club, cerca de Washington D.C.

El de Barrika ha explicado que ambas partes han cedido para desbloquear la situación. "Ya no hay un punto muerto. Hemos conseguido llegar a un acuerdo. Hubo algunas concesiones por parte de ambos. Yo hice algunas; ellos tendieron una rama de olivo. Obviamente, hemos llegado a un acuerdo. Eso ya no será un motivo de estrés", ha asegurado. Además, ha subrayado que nunca ha dudado sobre su futuro en competiciones como la Ryder Cup o el Abierto de España: "Nunca me preocupó eso. Había algunas cosas en las que creía y quería que estuvieran de acuerdo conmigo, y sabía que era cuestión de tiempo".

El DP World Tour ha confirmado en un comunicado que ha concedido una "liberación condicional de los derechos" para que Rahm pueda compaginar torneos que coincidan con los de LIV, el pago de sanciones y la participación en las pruebas concertadas del circuito en este curso, al margen de los 'majors'.