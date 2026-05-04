La surfista guipuzcoana Nadia Erostarbe ha terminado tercera en la Bonsoy Gold Coast, en Snapper Rocks (Queensland, Australia), y ha entrado en el Top 10 de la clasificación general, según ha informado Basque Team en una nota.

Aritz Aranburu también se clasificó para competir en el Championship Tour en dos ocasiones, y llegó a las semifinales en la campaña 2009/2010, en la prueba de Teahupoo batiendo por el camino al mismísimo Kelly Slater, once veces campeón del Mundo.

En la primera prueba disputada este año en el CT, el Rip Curl Pro Bells Beach, fue novena, y en la segunda, el Western Australia Margaret River decimoséptima. Sin embargo, Erostarbe, acompañada de su entrenador, Guillermo Gutiérrez, ha sabido mantener la calma, y seguir creyendo en su surf y en sus posibilidades. En la Bonsoy Gold Coast, en Queensland, ha sido ha confirmado que ha llegado al CT para quedarse.

En la primera ronda Nadia obtuvo una puntuación de 15.16, batiendo a la estadounidense Alyssa Spencer, que acumuló 13.17 puntos. En la segunda se enfrentó a la también norteamericana Caroline Marks, campeona mundial en 2023 y oro olímpico. Los 14.67 puntos, sobre los 13.93 de Marks dieron el pase a los cuartos de final a la zarauztarra.

Pero lo mejor estaba por llegar en los cuartos de final frente a Gabriela Bryan, número uno del mundo en ese momento. Erostarbe rozó la perfección. Con una ola puntuada con un 8,67, la nota más alta de la jornada. Cerró la manga con un total de 15,67 puntos, una cifra que la catapultó directamente al penúltimo escalón del campeonato.

En semifinales le esperaba Stephanie Gilmore. El recorrido de Nadia se ha cerrado ante la ocho veces campeona mundial, que ha completado un regreso memorable tras dos años alejada del CT. Aunque ha perdido la manga, la de Basque Team ha firmado la mejor ola con un 8,50, pero luego no ha podido completar la jugada con otra ola de respaldo (5,73).

Gilmore con un 8 y un 7, para un total de 15 puntos, se ha impuesto a Erostarbe y lo ha hecho después también en la final ante Luana Silva, logrando su séptima victoria en Gold Coast y la número 34 de su carrera en la élite.

Para Erostarbe, el resultado confirma un arranque de temporada histórico. La guipuzcoana no solo suma un podio en su año de debut en el CT, sino que entra en el Top10 en la clasificación general.