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Nadia Erostarbe disputará las semifinales del Bonsoy Gold Coast

La zarauztarra se ha impuesto a la hawaiana Gabriela Bryan (15.67-14.33) en los cuartos de final de la prueba australiana.
Nadia Erostarbe
Nadia Erostarbe. Foto: Basque Team
Euskaraz irakurri: Nadia Erostarbek Bonsoy Gold Coasteko finalerdiak jokatuko ditu
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KIROLAK EITB

Última actualización

La surfista del Basque Team Nadia Erostarbe se ha clasificado este domingo para disputar las semifinales del Bonsoy Gold Coast, la tercera prueba del máximo circuito mundial de surf, el Championship Tour.

La zarauztarra se ha impuesto a la hawaiana Gabriela Bryan (15.67-14.33) en los cuartos de final de la prueba australiana, firmando una quinta ola valorada en 8.67. La rival de Erostabe en la semifinal será la local Stephanie Gilmore, ganadora del ASP World Tour en ocho ocasiones.

A su vez, la surfista gipuzkoana, que está cuajando su mejor actuación de la temporada en la prueba australiana, ha garantizado estar en el top 10 del ranking mundial.

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