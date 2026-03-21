GOLFA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera jarraitzen du Rahmek Hegoafrikan

Barrikako golflariak LIV txapelketako podiumerako lehian segitzen du Hegoafrikan, hirugarren jardunaldia amaituta.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bryson DeChambeau golf-jokalari estatubatuarrak Hegoafrikako LIV txapelketako lidertzari eusten dio, 64 kolperekin, hirugarren jardulandia bukatuta. Grace Branden hegoafrikarra bi kolpera dauka; eta Jon Rahm bizkaitarra, berriz, liderrarengandik hiru kolpera dago.

DeChambeau bikain aritu da, 64 kolperekin eta -21 eginda. Igande honetan jokatuko da azken jardunaldia, eta garaipena ondo bideratu badu ere, atzetik Brandenek aldea murriztu dio.

Jon Rahm, ostera, laugarren tokian jarraitzen du, Abraham Ancer mexikarrarekin berdinduta (-18). Beraz, lehia polita izango da podiumera igotzeko. 

Jon Rahm Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X