DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera jarraitzen du Rahmek Hegoafrikan
Barrikako golflariak LIV txapelketako podiumerako lehian segitzen du Hegoafrikan, hirugarren jardunaldia amaituta.
Bryson DeChambeau golf-jokalari estatubatuarrak Hegoafrikako LIV txapelketako lidertzari eusten dio, 64 kolperekin, hirugarren jardulandia bukatuta. Grace Branden hegoafrikarra bi kolpera dauka; eta Jon Rahm bizkaitarra, berriz, liderrarengandik hiru kolpera dago.
DeChambeau bikain aritu da, 64 kolperekin eta -21 eginda. Igande honetan jokatuko da azken jardunaldia, eta garaipena ondo bideratu badu ere, atzetik Brandenek aldea murriztu dio.
Jon Rahm, ostera, laugarren tokian jarraitzen du, Abraham Ancer mexikarrarekin berdinduta (-18). Beraz, lehia polita izango da podiumera igotzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Rahm laugarren da Hegoafrikan bigarren jardunaldia jokatu ondoren
Bizkaitarrak 66 kolpeko txartelarekin itxi du jardunaldia, eta parretik behera 11 kolperekin dago sailkapen nagusian.
Rahmek sendo ekin dio Hegoafrikan, eta lehen postutik gertu jarri da
Parretik behera 6 kolpeko txartel bikaina sinatu du Jon Rahmek Hegoafrikako LIV Golf txapelketaren lehen jardunaldian, Bryson DeChambeau eta Charles Howell III.ak partekatzen duten lehen postutik bi kolpera.
Higinio Riverok hogeigarren amaitu du 20 kilometroko proba
Rivero 59:49ko denbora eginda helmugaratu da, Golubkovek, Maok eta Romelek lortutako dominetatik urrun.
Alvaro Romero, zortzigarren Munduko Boardercross Kopan
Gipuzkoarrak zortzigarren amaitu du Munduko Boardercrosseko Kopako proba. Jakob Duse austriarra izan da garailea.
Oier Ibarretxek garaipenarekin debutatu du
Oier Ibarretxe boxeolariak garaipenarekin debutatu du profesionaletan, Marouane Nmili puntuetara garaituz. Borroka parekatua izan da, baina Galdakaokoaren ezkerkada indartsuek garaipena eman diote
Jokin Garciak Europako Zilarrezko Txapelketa bereganatu du Gianluca Ceglia garaituta
Jokin Garcia boxeolari bilbotarra Europako Zilarrezko txapelduna da Gianluca Ceglia puntuetara garaitu ostean. Italiarra beteranoa izan arren, Jokinek hasieratik agindu du eta, begi azpian zauri txiki bat jasan arren, garaipenarekin atera da.
DeChambeauk irabazi du Singapurko LIV txapelketa, eta Rahm bosgarren izan da
Jon Rahmek bosgarren amaitu du Singapurko LIV txapelketa, duela astebete Hong Kongen lortutako garaipena errepikatu ezinda. Bryson DeChambeau estatubatuarra nagusitu da, Richard T. Lee kanadarrarekin berdinketa hautsita.
Jon Fernandezek Europako Pisu Superarineko gerrikoari eutsi dio
Jon Fernandez boxeolariak Somay Bilal nederlandarra garaitu du, puntuetara, Europako Pisu Superarineko gerrikoa jokoan zuen borrokan. Txapeldunaren nagusitasuna nabaria izan da, eta aurkaria lehia zuzena saihesten saiatu da aukerarik ez zuela ikusi duenean. Amaieran, Etxebarrikoak bere gerrikoari eutsi dio.
Nadia Erostarbek historia egin du Championship Tourrerako sailkatuta
Surflari zarauztarra Championship Tourrerako sailkatu da, munduko surf maila gorenera, Challenger Series zirkuituko Newcastleko proban lortutako emaitzari esker. Horrela, denboraldi oso bat elitean emango duen Espainiako Estatuko lehen surflaria izango da.