El golfista estadounidense Bryson DeChambeau volvió a liderar el torneo de Sudáfrica de LIV, el circuito saudí de golf, este sábado después de la tercera jornada tras 64 golpes, y mantiene dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Grace Branden, mientras que el vizcaíno Jon Rahm se sitúan a tres golpes del líder.

El californiano, con un total de 64 golpes y -21 volvió a brillar y le permite aumentar sus opciones para la ronda final que se disputa este domingo, aunque notó durante toda la jornada la presión de su rival, Branden que se quedó a tan solo dos golpes de él.

Mientras tanto, la lucha por el podio se apretó en esta tercera jornada con el empate a -18 del mexicano Abraham Ancer y Jon Rahm.