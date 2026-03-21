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Rahm sigue a tres golpes del líder DeChambeau en Sudáfrica

El golfista de Barrika continúa en la lucha por el pódium del torneo de LIV en Sudáfrica tras completarse la tercera jornada.
Euskaraz irakurri: DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera jarraitzen du Rahmek Hegoafrikan
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EITB

Última actualización

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau volvió a liderar el torneo de Sudáfrica de LIV, el circuito saudí de golf, este sábado después de la tercera jornada tras 64 golpes, y mantiene dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Grace Branden, mientras que el vizcaíno Jon Rahm se sitúan a tres golpes del líder.

El californiano, con un total de 64 golpes y -21 volvió a brillar y le permite aumentar sus opciones para la ronda final que se disputa este domingo, aunque notó durante toda la jornada la presión de su rival, Branden que se quedó a tan solo dos golpes de él.

Mientras tanto, la lucha por el podio se apretó en esta tercera jornada con el empate a -18 del mexicano Abraham Ancer y Jon Rahm.

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