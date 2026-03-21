Rahm sigue a tres golpes del líder DeChambeau en Sudáfrica
El golfista estadounidense Bryson DeChambeau volvió a liderar el torneo de Sudáfrica de LIV, el circuito saudí de golf, este sábado después de la tercera jornada tras 64 golpes, y mantiene dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Grace Branden, mientras que el vizcaíno Jon Rahm se sitúan a tres golpes del líder.
El californiano, con un total de 64 golpes y -21 volvió a brillar y le permite aumentar sus opciones para la ronda final que se disputa este domingo, aunque notó durante toda la jornada la presión de su rival, Branden que se quedó a tan solo dos golpes de él.
Mientras tanto, la lucha por el podio se apretó en esta tercera jornada con el empate a -18 del mexicano Abraham Ancer y Jon Rahm.
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