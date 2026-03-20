Rahm laugarren da Hegoafrikan bigarren jardunaldia jokatu ondoren

Golf-jokalari bizkaitarrak 66 kolpeko txartelarekin itxi du jardunaldia eta -11rekin kokatu da sailkapen nagusian.
Jon Rahm. Argazkia: EFE Archivo
Jon Rahm LIV Hegoafrikako sailkapeneko laugarren postuan dago txapelketako bigarren jardunaldia amaitu ondoren.

Barrikakoak hiru kolpera du liderra, Bryson DeChambeau estatubatuarra. Rahmek azken txapelketetako sendotasunari eutsi dio bost 'birdie' eta 66 kolperekin, eta sailkapen nagusiko laugarren postuan kokatu da -11rekin.

Euskal golfaria berdinduta geratu da Burmesterrekin, Abraham Ancer mexikarrarekin eta Charles Howell III estatubatuarrarekin; azken hori izan da lehen saioaren amaieran liderra DeChambeaurekin batera.

Jon Rahm

