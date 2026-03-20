LIV Sudáfrica
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Rahm es cuarto en Sudáfrica tras la disputa de segunda jornada

El golfista bizkaino ha cerrado la jornada con una tarjeta total de 66 golpes y se sitúa con -11 en la general.
Jon Rahm. EFE foto de archivo
Jon Rahm. Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Rahm laugarren da Hegoafrikan bigarren jardunaldia jokatu ondoren
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EITB

Última actualización

Jon Rahm ocupa la cuarta plaza de la clasificación del LIV Sudáfrica una vez concluida la segunda jornada del torneo.

El de Barrika está a tres golpes del líder, el estadounidense Bryson DeChambeauRahm se mantuvo en su línea de solidez de los últimos torneos con cinco 'birdies' y un total de 66 golpes, para situarse con -11 en cuarta posición de la general.

El golfista vasco quedó empatado con Burmester, el mexicano Abraham Ancer y el estadounidense Charles Howell III, líder al término de la primera sesión junto con DeChambeau.

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