Rahm es cuarto en Sudáfrica tras la disputa de segunda jornada

Jon Rahm ocupa la cuarta plaza de la clasificación del LIV Sudáfrica una vez concluida la segunda jornada del torneo.

El de Barrika está a tres golpes del líder, el estadounidense Bryson DeChambeau. Rahm se mantuvo en su línea de solidez de los últimos torneos con cinco 'birdies' y un total de 66 golpes, para situarse con -11 en cuarta posición de la general.

El golfista vasco quedó empatado con Burmester, el mexicano Abraham Ancer y el estadounidense Charles Howell III, líder al término de la primera sesión junto con DeChambeau.