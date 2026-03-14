Nadia Erostarbek historia egin du Championship Tourrerako sailkatuta
Surflari zarauztarra Championship Tourrerako sailkatu da, munduko surf maila gorenera, Challenger Series zirkuituko Newcastleko proban lortutako emaitzari esker. Horrela, denboraldi oso bat elitean emango duen Espainiako Estatuko lehen surflaria izango da.
Nadia Erostarbek lorpen historikoa eskuratu du surfean: World Surf League Championship Tourrean, munduko surf maila gorenean, denboraldi osoan lehiatzeko sailkatu da. Txartela Australiako Newcastle Surfest proban lortu du, World Surf League Challenger Series zirkuituko azken geldialdian.
Lorpen horri esker, Championship Tourrean denboraldi oso bat emango duen Espainiako Estatuko lehen emakumezko surflaria izango da.
Australiako probaren azken jardunaldia tentsio handikoa izan da. Zarauzko surflaria goiz kanporatu dute, baina sailkapenean zuen kokapenari esker aurrera egiteko aukera izan du. Azkenean, Anat Lelior surflari israeldarra kanporatu ostean, matematikoki ziurtatu du bere sailkapena.
Erostarbek apirilean egingo du debuta Rip Curl Pro Bells Beach ospetsuan, munduko egutegiko proba garrantzitsuenetako batean.
Rahmek garaipena lortzeko aukerari eutsi dio Singapurren
Joaquin Niemann txiletarra jarri da Singapurreko LIV txapelketaren buruan, Lee Westwood ingelesarekin berdinduta, baina Jon Rahmek eutsi egin dio erritmoari, eta garaipena lortzeko aukerak izaten jarraitzen du.
II. Klimb Master txapelketa jokatuko dute Zarautzen, nazioarteko partaidetzarekin
Asteburu honetan, II. Klimb Open Boulder Txapelketa jokatuko dute Zarautzen, eta aurten atzerritik heldutako eskalatzaileak ere arituko dira bertan.
Higinio Riverok hamaseigarren amaitu du jazarpen proban
Riverok 13:08.9ko denbora egin du, Khamitov, Rad eta Liuk lortutako dominetatik urrun.
Jon Rahm, bigarren Singapurren DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera
Rahm bigarrena da sailkapenean, parraren azpitik zazpi kolperekin, Lee, Westwood, Thomas Detry eta Louis Oosthuizenekin berdinduta.
Boxeoak distira egingo du larunbatean, Bilboko Casillan
Jonferrek Europako super arineko titulua defendatuko du Somay Bilialen aurka. Jokin Garciak pisu arineko espainiako txapeldunak, Europako Absolutuan lehiatzeko aukera izango du Gianluga Cegliaren aurka irabaziz gero. Azkenik, Oier Ibarretxe estreinakoz arituko da profesionaletan.
Pou anaiak Dolomitetan izan dira, izotz-eskalada egiten
Iker eta Eneko Pouk hainbat ur-jauzi eskalatu dituzte, neguko garai honetan izoztuta daudenak; gainera, eskia egin dute jaitsieretan.
2026ko Carmen Adarraga Saria, Marian Azpirozentzat
Marian Azpirozek jaso du 2026ko Carmen Adarraga Saria surfean izan duen ibilbide oparoarengatik. Pukas marka ezagunaren sortzaileetako bat izateaz gain, 70. Hamarkadan surfaren profesionalizazioan lan handia egindakoa da.
Justin Rosek DP World Tourrean dauzkan zorrak ordaintzea eskatu dio Jon Rahmi: “Ryder Kopa dirua baino gehiago da”
Justin Rose golf jokalari britainiarrak, munduko sailkapeneko bosgarrena bera, DP World Tourrek ezarritako zorrak ordaintzea eskatu dio Jon Rahmi, hurrengo Ryder Kopan jokatu ahal izateko helburuarekin; txapelketa hori “diru kontua baino gehiago da”, ziurtatu du.
Mikel Linazisoro etxera itzuli ondoren: "Bergarak dena ematen dit, etxean sentitzeak bete egiten nau"
Medikuntzako ikasketak amaitu eta eskaladaren aldeko erabateko apustua egin zuen. San Cugateko errendimendu altuko zentroan izan zen, sasoiz ederto, baina buruz ez hainbeste. Etxera itzuli eta gutxira Baltzolan Iñi Ameriketan 9a+ mailako bide ezaguna kateatu du.