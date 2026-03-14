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Nadia Erostarbe hace historia y se clasifica para el Championship Tour

La surfista zarauztarra ha logrado la clasificación para el Championship Tour, la máxima categoría del surf mundial, tras la prueba de Newcastle de las Challenger Series. Se convierte así en la primera surfista del Estado que disputará una temporada completa en la élite.
Nadia Erastorbe
Nadia Erastorbe. Foto:@BATbasqueteam
Euskaraz irakurri: Nadia Erostarbek historia egin du eta Championship Tourrerako sailkatu da
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EITB

Última actualización

La surfista guipuzcoana Nadia Erostarbe ha vuelto a escribir una página histórica en el surf estatal al lograr su clasificación para el World Surf League Championship Tour (CT), la máxima categoría del surf mundial. La zarauztarra aseguró su presencia en la élite tras la disputa del Newcastle Surfest en Australia, última prueba de las World Surf League Challenger Series.

Con este logro, Erostarbe se convierte en la primera surfista a nivel estatal que competirá una temporada completa en el Championship Tour, un hito para el surf femenino.

La clasificación se confirmó tras una jornada de gran tensión en Newcastle. Aunque la surfista de Zarautz quedó eliminada en una ronda temprana, su posición en el ranking le permitía seguir dependiendo de los resultados de sus rivales directas. Finalmente, la eliminación de la israelí Anat Lelior certificó matemáticamente su pase al CT.

El debut oficial de Erostarbe como competidora fija del Championship Tour llegará en abril en el prestigioso Rip Curl Pro Bells Beach, una de las pruebas más emblemáticas del calendario mundial. 

18:00 - 20:00
Erostarbe: "Llevaba tiempo persiguiendo este sueño"
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