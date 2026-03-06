LIV Hong Kong
Rahm liderretik pauso batera Hong Kongen, bigarren egunean suspertu ostean

Barrikakoak eagle bat eta zazpi birdie egin ditu Carlos Ortiz mexikarrarengandik bi kolpera hurbiltzeko.

Jon Rahmek Hong Kongeko LIV txapelketako bigarren jardunaldia jokatu du gaur, ostirala, Saudi Arabiako zirkuituan, eta Carlos Ortiz liderra 2 kolpera du orain, Dean Burmester hegoafrikarrarekin berdinduta (-14).

Rahmek eagle bat eta zazpi birdie egin ditu, horietako lau lehen sei zuloetan, eta bederatzigarrenean bogey bat egin arren, eguneko onena izan da, 62 kolpeko txartela aurkeztuta.

David Puig kataluna ere garaipena lortzeko lehian sartu da, bigarren itzulia eagle bati esker parretik behera 6 kolpeko txartela egin baitu, -11 kolperekin 2. postuan sailkatzeko, oraingoz. 

Munduko sailkapenean 183. postuan dagoen mexikarrak lidergoari eutsi dio, baina bezperan baino estuago, Rahmek egindako birdie berberak baina hiru bogey egin baititu.

Burmesterrek (iazko txapeldunordea), berriz, zazpi birdie egin ditu, eguneko txartel onenetako bat aurkezteko.

