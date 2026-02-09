Super Bowl LX
Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl 2026 finaleko argazki-galeria

Seattle Seahawks taldeko jokalariak garaipena ospatzen
A. A. L. | EITB

Seattle Seahawksek New England Patriots 29-13 garaitu zuen Super Bowl finalean, eta taldearen historiako bigarrena eskuratu. Atsedenaldian, Bud Banny artista puertorricarrak, Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin zuen. Partidaren zein emanaldiaren argazkiak daude hemen ikusgai.

