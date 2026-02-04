Golfa
LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera

JOn Rahm, torneo liv miami. efe
LIV Golf txapelketek, Saudi Arabiako inbertsio funts subinaroak finantzatutako zirkuituko probek, munduko rankingerako balioko dute denboraldi honetatik aurrera, hainbat mugarekin. Izan ere, lehiaketa formatuan zenbait aldaketa egongo dira.

Golfeko Munduko Sailkapen Ofizialak (OWGR) astearte honetan jakitera eman du 2026. denboraldirako LIV Golfeko lehiakideei munduko rankingerako puntuak emateko erabakia.

Sailkapen-puntuak banakako txapelketetako lehen 10 sailkatuei (eta berdinduta daudenei) emango zaizkie. Horrenbestez, 2022ko ekainean sortu zenetik, LIVeko golflariek egindako aldarrikapen nagusiari erantzuna emango diote.

Hala, txapelketek lau jardunaldi izango dituzte (72 zulo), hiru beharrean (54). Jokalarien kopuruak ere gora egin du, 54tik 57ra, lau kideko hamahiru talderekin, eta bost komodinekin ("wild cards"). Horrez gain, ia bikoitza izango da kanpainaren amaieran mailan behera egingo duten golflariak, orain hamaika izango baitira, taldearen % 20 inguru.

