LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera
LIV Golf txapelketek, Saudi Arabiako inbertsio funts subinaroak finantzatutako zirkuituko probek, munduko rankingerako balioko dute denboraldi honetatik aurrera, hainbat mugarekin. Izan ere, lehiaketa formatuan zenbait aldaketa egongo dira.
Golfeko Munduko Sailkapen Ofizialak (OWGR) astearte honetan jakitera eman du 2026. denboraldirako LIV Golfeko lehiakideei munduko rankingerako puntuak emateko erabakia.
Sailkapen-puntuak banakako txapelketetako lehen 10 sailkatuei (eta berdinduta daudenei) emango zaizkie. Horrenbestez, 2022ko ekainean sortu zenetik, LIVeko golflariek egindako aldarrikapen nagusiari erantzuna emango diote.
Hala, txapelketek lau jardunaldi izango dituzte (72 zulo), hiru beharrean (54). Jokalarien kopuruak ere gora egin du, 54tik 57ra, lau kideko hamahiru talderekin, eta bost komodinekin ("wild cards"). Horrez gain, ia bikoitza izango da kanpainaren amaieran mailan behera egingo duten golflariak, orain hamaika izango baitira, taldearen % 20 inguru.
Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Europako Irekian, Sofian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.
Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea
Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.
KIROLAK EITB aro berria martxan da
Martxan da KIROLAKEITB.EUS atari berria; bertan jasoko dugu EITBren kirol unibertsoa: streaming emanaldiak, bideoak, albisteak… Sartu eta gozatu!
Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d'Ampezzoko Joko Olinpikoetan
Alde batetik, Basque Team Fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan: Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez; baita Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarra ere. Bestetik, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin.
Zarauzko golf klubean 100 urte atzera egin dute
Urtero bezala, urteari amaiera emateko Zarauzko golf klubean denboran atzera egin dute "Open Hickory" lehiaketari esker. Garai bateko jantziak soinean, eta Hickory makilak eskuartean zituztela aritu dira golfean, duela 100 urte bezala.
Lucas Eguibar bere laugarren Jokoetan lehiatuko da, Milan-Cortina d 'Ampezzon
Aldez aurretik Basque Teameko snowboardlari donostiarra Sotxi 2016, Pyeongchang 2018 eta Beijing 2022an izan da, eta bi diploma olinpiko eskuratu ditu.
Marino Zulet Dakarren izango da Toyotarekin
Azken bost urteetan bezala, Dakar Rallyaren edizio berrian azpiegitura jarriko du Zuletek. Toyotarekin egongo dira berriro eta euskal lantaldea osatuko dute.