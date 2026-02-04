Los torneos del LIV Golf puntuarán para el ránking mundial desde 2026
Los torneos de LIV Golf, el circuito financiado por el fondo soberano de inversión de Arabia Saudí, contarán para el ránking mundial, aunque con limitaciones, a partir de esta temporada después de los cambios introducidos en su formato de competición. Estas novedades están dirigidas a valorar más el rendimiento de los jugadores.
El Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR), la institución encargada de elaborar la clasificación de los mejores golfistas, dio a conocer este martes su decisión de otorgar puntos para el ranking mundial a los torneros de LIV Golf para la temporada 2026.
Los puntos de clasificación se asignarán a los 10 primeros clasificados (y empatados) en los torneos individuales. La medida del OWGR supone atender la principal reivindicación que los golfistas de LIV habían planteado desde que este circuito nació en junio de 2022.
Los torneos se ampliarán a cuatro jornadas (72 hoyos) en lugar de tres (54). También ha aumentado el número de jugadores, de 54 a 57, con trece equipos de cuatro miembros y cinco comodines (‘wild cards’), y ha elevado a casi el doble el número de descensos al final de la campaña, que pasan de seis a once, lo que supone alrededor del 20 por ciento del plantel.
