Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Sofiako Europako Irekian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Basque Team Fundazioaren beka duen Jose Maria Mendiola judoka nazioarteko lehiaketa bateko podiumera bueltatu da, Sofian (Bulgaria) jokatutako Europako Irekian zilarra bereganatuta. Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Sofiako Europako Irekian, guztira, 39 herrialdetako 285 kirolari lehiatu dira, 237 gizon eta 148 emakume.
Asteburu honetako emaitzarekin, Mendiolak erakutsi du atzean utzi duela jada joan den ziklo olinpikoan belaunean izan zuen lesioa, Pariseko Jokoetarako sailkapena galarazi ziona. Podiumera hurbiltzen hasi zen uda honetan, Tallingo Europako Irekian bosgarren geratu zenean, eta asteburu honetan beste pauso bat eman du, zilarrezko domina lortuta.
Mendiolaren nazioarteko ibilbidean, orain arte, nabarmenak dira 2020an Varsoviako European Openean lortutako bigarren postua, 2021ean Zagrebeko European Openean lortutakoa, 2022an Abu Dhabi Grand Slamean lortutakoa eta 2023an Qazaqstan Barysy Grand Slamen eskuratutako hirugarren postua, besteak beste.
Basque Teameko judokaren hurrengo hitzorduak otsailaren 14ko Ljubljanako European Opena eta martxoaren 6ko Austriako Grand Prix Upper-a izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.
Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea
Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.
KIROLAK EITB aro berria martxan da
Martxan da KIROLAKEITB.EUS atari berria; bertan jasoko dugu EITBren kirol unibertsoa: streaming emanaldiak, bideoak, albisteak… Sartu eta gozatu!
Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d'Ampezzoko Joko Olinpikoetan
Alde batetik, Basque Team Fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan: Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez; baita Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarra ere. Bestetik, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin.
Zarauzko golf klubean 100 urte atzera egin dute
Urtero bezala, urteari amaiera emateko Zarauzko golf klubean denboran atzera egin dute "Open Hickory" lehiaketari esker. Garai bateko jantziak soinean, eta Hickory makilak eskuartean zituztela aritu dira golfean, duela 100 urte bezala.
Lucas Eguibar bere laugarren Jokoetan lehiatuko da, Milan-Cortina d 'Ampezzon
Aldez aurretik Basque Teameko snowboardlari donostiarra Sotxi 2016, Pyeongchang 2018 eta Beijing 2022an izan da, eta bi diploma olinpiko eskuratu ditu.
Marino Zulet Dakarren izango da Toyotarekin
Azken bost urteetan bezala, Dakar Rallyaren edizio berrian azpiegitura jarriko du Zuletek. Toyotarekin egongo dira berriro eta euskal lantaldea osatuko dute.
Agur "Boxeo Izarrak" saioari
Euskal Telebistako Kiroletako taldearentzat, egun berezia da gaurkoa. 34 urteren ostean, "Boxeo Izarrak" saioaren azken atala emitituko da gaur gauean. Gure lankide Pedro Marik aurkeztuta, urte luzez nazio mailako eta nazioarteko borrokaldi onenak eskaini dituen saioak, agur esango du gaur. Zorionak, eta eskerrik asko Pedro Mari, egindako lan guztiarengatik.