El judoka José María Mendiola se adjudica la plata en el Abierto Europeo de Sofía

José María Mendiola, judoka becado por la Fundación Basque Team, ha vuelto a subir al podio de una competición internacional, firmando la plata en el Open de Europa, disputado en Sofía (Bulgaria). Mendiola ha caído en la final de la categoría de -81 kilos ante el francés Alpha Oumar Djalo, después de eliminar con anterioridad al ucraniano Taras Nielziev, al estadounidense Dominic Rodriguez, al búlgaro Denislav Ivanov, al turco Umalt Demirel y al Moldavo Ciprian Gribinet.



En el Abierto de Europa de Sofía han competido un total de 285 deportistas, 237 hombres y 148 mujeres, de 39 países diferentes.



Con el resultado de este fin de semana Mendiola muestra así que ha dejado atrás la lesión de rodilla que le lastró el pasado ciclo olímpico y que impidió su clasificación para los Juegos de París. Ya empezó a acercarse al podio este verano, cuando quedó quinto en el Open Europeo de Tallín, y este fin de semana ha dado otro paso más, embolsándose la presea de plata.



En la carrera internacional de Mendiola, destacan hasta la fecha, el segundo puesto obtenido en el European Open de Varsovia en 2020, el del European Open de Zagreb en 2021, el del Abu Dhabi Grand Slam de 2022 y la tercera plaza del Qazaqstan Barysy Grand Slam de 2023, entre otros.



Las siguientes citas del judoka de Basque Team pasan por el European Open de Ljubljana el 14 de febrero, y el Grand Prix Upper de Austria el 6 de marzo.