Gari Gamendia: "Lehen txapel handia eskuratu dut baina gozatu gabe"
Gari Garmendiak lehen txapela eskuratu berri du, Harri Handien Euskal Herriko Txapelketan. Gozatu gabeko lehen txapel handia izan da Garmendiak adierazi duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
Gari Garmendia, Harri Handien Euskal Herriko txapeldun
Harri-jasotzaile idiazabaldarrak bere lehen txapela lortu du, guztira 7.100 kilo altxatuta. "Azkenengo astean oso gaizki pasa dut mentalki", azaldu du txapeldun berriak. "Fisikoki oso ongi etorri naiz prestatuta, baina azkenengo astean dena erori zait, ez dakit zer gertatu zaidan, gaur ez dut batere gozatu", erantsi du.
Estefania Etxebestek bi aldiz altxatu du 150 kiloko harria
"Azkeneko bi asteak oso luzeak egin zaizkit", aitortu du Iturengo harri-jasotzaileak balentria lortu ondoren. "Oso gaizki pasatu dut etxean, buruari bueltaka; azkenaurreko entrenamenduan hiru saiakera egin eta batean ere ez nuen altxatu", azpimarratu du.
Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute
Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.
Azpiazu: "Asko kostatu zait harria uzteko erabakia hartzea"
Paulo Azpiazuk harri-jasotzea uztea erabaki berri du, lesioak eta bere bizitzako beste eginbehar batzuk tarteko. Harria alde batera uztearen arrazoiez eta bere ibilbideaz jardun gara berarekin.
Paulo Azpiazuk harria jasotzeari utziko dio "gogo faltagatik" eta bizkarreko lesio baten ostean
Bergaran jaio, baina zazpi urte zituenetik Estellerrian bizi den harri-jasotzaileak aitortu duenez, "ez daramat harria odolean, horretan soilik % 100ean aritzeko". "Neureari gehiago denbora eskaini nahi diot", erantsi du.