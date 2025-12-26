Levantamiento de piedra
Gari Gamendia: "Me he llevado la primera gran txapela, pero sin disfrutarla"

Gari Garmendia
18:00 - 20:00
Gari Garmendia Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gari Gamendia: "Lehen txapel handia eskuratu dut baina gozatu gabe"
author image

EITB

Última actualización

El pasado domingo, Gari Garmendia conquistó la primera txapela en el Campeonato de Euskal Herria de Piedras Grandes.

El harrijasotzaile de Idiazabal se impuso a Jokin Eizmendi en un apretado y emocionante final.

Harri-jasotzea

