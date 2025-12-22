Asteasun
Gari Garmendia, Harri Handien Euskal Herriko txapeldun

Gari Garmendia harri-jasotzailea. harri handien txapeldun
Gari Garmendia, txapela jantzita. Irudia: EITB

Harri-jasotzaile idiazabaldarrak bere lehen txapela lortu du, guztira 7.100 kilo altxatuta. "Azkenengo astean oso gaizki pasa dut mentalki", azaldu du txapeldun berriak. "Fisikoki oso ongi etorri naiz prestatuta, baina azkenengo astean dena erori zait, ez dakit zer gertatu zait, gaur ez dut batere gozatu", erantsi du.

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute

Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.
