Gari Garmendia, campeón de Euskal Herria de Piedras Grandes

Gari Garmendia harri-jasotzailea. harri handien txapeldun
18:00 - 20:00

Gari Garmendia, con la txapela. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa. Gari Garmendia, 2025eko Harri Handien Euskal Herriko txapeldun

Última actualización

El harrijasotzaile de Idiazabal ha conseguido su primera txapela levantando un total de 7100 kilos. "La última semana lo he pasado muy mal mentalmente", ha explicado el nuevo campeón. "Físicamente he venido muy bien preparado, pero la última semana se me ha caído todo, no sé qué me ha pasado, hoy no he disfrutado nada", ha añadido.

Herri-kirolak Harri-jasotzea

