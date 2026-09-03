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Oihana Fernández de Barrena: “No soy parte de esta polémica; la federación tiene que hablar para ponerle fin”

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18:00 - 20:00
Oihana Fernandez de Barrena.
Euskaraz irakurri: Oihana Fernandez de Barrena: “Ez naiz polemika honen parte; amaiera emateko federazioak hitz egin behar du”
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Última actualización

En relación a la polémica surgida en torno al resultado del Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris, Oihana Fernández de Barrena ha señalado que esta polémica le ha afectado "más de lo esperado". Alega que ella hizo "su trabajo", como el resto, y que la decisión final es de la federación.

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