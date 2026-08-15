AIZKOLARIS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iker Vicente gana la Urrezko Kopa por sexta vez

Publicidad
18:00 - 20:00
Iker Vicente celebrando la victoria. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Iker Vicentek seigarrenez irabazi du Urrezko Kopa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Iker Vicente ha ganado por sexta vez la Urrezko Kopa disputada en la plaza de la Trinidad. El de Ochagavía ha finalizado en 31 minutos y 47 segundos. Txikia IV ha sido segundo al minuto. Larrañaga, tercero a dos minutos y 12 segundos.

Iker Vicente Aizkolaritza Herri-kirolak

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X