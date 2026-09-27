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Xabat Olaizola: “Osasun arazo batzuekin nabil, eta ez dakit kirolari bezala jarraitu ahal izango dudan"
Xabat Olaizola kirolari zarauztarrak ezin izan zuen Azpeitian jokatutako Euskal Pentatloiaren final handia amaitu, nekeak eraginda proba bertan behera utzi behar izan baitzuen. Txapela eskuratzeko hautagai nagusien artean bazegoen ere, azken probara iritsita gorputzak gehiago ez zuela ematen ikusi zuen.
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