HERRI-KIROLAK
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Xabat Olaizola: “Osasun arazo batzuekin nabil, eta ez dakit kirolari bezala jarraitu ahal izango dudan"

Iragarkia
Xabat Olaizola
18:00 - 20:00
Xabat Olaizola. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xabat Olaizola kirolari zarauztarrak ezin izan zuen Azpeitian jokatutako Euskal Pentatloiaren final handia amaitu, nekeak eraginda proba bertan behera utzi behar izan baitzuen. Txapela eskuratzeko hautagai nagusien artean bazegoen ere, azken probara iritsita gorputzak gehiago ez zuela ematen ikusi zuen. 

Herri-kirolak

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