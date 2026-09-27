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Izeta VI.a: “Ez dut helburua bete, baina zoriontsu nago; duela gutxi hildako Etxahun lagunari eskaini nahi diot 3. postua”

Iragarkia
Izeta
18:00 - 20:00
Andoni Iruretagoiena "Izeta VI.a". Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andoni Iruretagoiena Izeta VI.ak ez du bere helburua bete Azpeitiko zezen-plazan jokatu den Euskal Pentatloi Txapelketako finalean. Aiarra bosgarren txapela jarraian janzteko atera zen, baina ez zuen bere egunik onena izan eta hirugarren postuan amaitu zuen proba.

"Harri Herri" Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak

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