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Xabat Olaizola: “Estoy atravesando algunos problemas de salud y no sé si podré seguir dedicándome al deporte"
El deportista zarauztarra Xabat Olaizola no pudo terminar la gran final del Euskal Pentatloia disputada en Azpeitia al tener que suspender la prueba por cansancio. Aunque estaba entre los principales candidatos a hacerse con la txapela, al llegar a la última prueba vio que el cuerpo no daba más de sí.
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