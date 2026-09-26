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Basozabal: “Orain arte 6 urtetan gozatu ez dudan moduan gozatu dut kirola gaur"

Iragarkia
Jokin Urretabizkaia "Basozabal"
18:00 - 20:00
Jokin Urretabizkaia 'Basozabal'. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jokin Urretabizkaia "Basozabal" ezin pozago azaldu da 2026ko Euskal Pentatloiko txapeldun izendatu ondoren. Berak ere ezustekoa jaso duela adierazi du, eta inoiz baino gehiago gozatu duela lehiaketaz.

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