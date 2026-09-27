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Izeta VI: “No he cumplido mi objetivo, pero estoy feliz; quiero dedicar el tercer puesto a mi amigo Etxahun, recientemente fallecido"
Andoni Iruretagoiena Izeta VI no ha cumplido su objetivo en la final del Campeonato Vasco de Pentatlón, disputada en la plaza de toros de Azpeitia. El de Aia salió para vestirse su quinta txapela consecutiva, pero no tuvo su mejor día y acabó la prueba en tercera posición.
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