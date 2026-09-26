Herri-kirolak

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Basozabal: “Hoy he disfrutado del deporte de una manera que hasta ahora no había disfrutado en 6 años"

Publicidad
Jokin Urretabizkaia "Basozabal"
18:00 - 20:00
Jokin Urretabizkaia 'Basozabal'. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Basozabal: "Orain arte 6 urtetan gozatu ez dudan moduan gozatu dut kirola gaur"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Jokin Urretabizkaia 'Basozabal' no puede mostrarse más satisfecho tras proclamarse campeón de la Euskal Pentatloia 2026. Él también ha recibido una sorpresa y ha disfrutado más que nunca de la competición.

Herri-kirolak Aizkolaritza Harri-jasotzea

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X