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Basozabal: “Hoy he disfrutado del deporte de una manera que hasta ahora no había disfrutado en 6 años"
Jokin Urretabizkaia 'Basozabal' no puede mostrarse más satisfecho tras proclamarse campeón de la Euskal Pentatloia 2026. Él también ha recibido una sorpresa y ha disfrutado más que nunca de la competición.
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