La final se podría titular la final como 'Todos contra Izeta VI', ya que el de Aia se ha proclamado vencedor en las cuatro anteriores ediciones y es el favorito. Enfrente, sin embargo, tendrá a otros cinco candidatos: Xabat Olaizola, Jokin Urretabizkaia Basozabal, Ioritz Gisasola, Beñat Telleria y Julen Kañamares. EITB emitirá dicha final en directo el sábado por la noche, a partir de las 22:00 horas.