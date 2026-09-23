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Izeta VI parte como principal favorito este sábado en la final de la Euskal Pentlatoia

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18:00 - 20:00
Presentación de la final en la plaza de toros de Azpeitia. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Pentlatoiaren finalaren aurkezpena Azpeitian
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Última actualización

La final se podría titular la final como 'Todos contra Izeta VI', ya que el de Aia se ha proclamado vencedor en las cuatro anteriores ediciones y es el favorito. Enfrente, sin embargo, tendrá a otros cinco candidatos: Xabat Olaizola, Jokin Urretabizkaia Basozabal, Ioritz Gisasola, Beñat Telleria y Julen Kañamares. EITB emitirá dicha final en directo el sábado por la noche, a partir de las 22:00 horas.

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