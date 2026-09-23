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Izeta VI parte como principal favorito este sábado en la final de la Euskal Pentlatoia
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Pentlatoiaren finalaren aurkezpena Azpeitian
La final se podría titular la final como 'Todos contra Izeta VI', ya que el de Aia se ha proclamado vencedor en las cuatro anteriores ediciones y es el favorito. Enfrente, sin embargo, tendrá a otros cinco candidatos: Xabat Olaizola, Jokin Urretabizkaia Basozabal, Ioritz Gisasola, Beñat Telleria y Julen Kañamares. EITB emitirá dicha final en directo el sábado por la noche, a partir de las 22:00 horas.
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