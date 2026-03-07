MUNDUKO ARDI-MOZTAILE TXAPELKETA
Ardi-moztaileen euskal selekzioak mugarri historikoak ezarri ditu Munduko Txapelketan

Argazkia: EITB
EITB

Euskal Herriko ardi-moztaileen eta artilarien selekzioak mugarri historikoak ezarri ditu Zeelanda Berrian. Batetik, Euskal Herriko selekzioa lehen aldiz lehiatu da mundu mailako txapelketarik handienean; bestetik, Munduko Kontseiluko kidea izango da aurrerantzean. 

