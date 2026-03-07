Ardi-moztaileen euskal selekzioak mugarri historikoak ezarri ditu Munduko Txapelketan
Euskal Herriko ardi-moztaileen eta artilarien selekzioak mugarri historikoak ezarri ditu Zeelanda Berrian. Batetik, Euskal Herriko selekzioa lehen aldiz lehiatu da mundu mailako txapelketarik handienean; bestetik, Munduko Kontseiluko kidea izango da aurrerantzean.
'Harri Herri'ren laugarren edizioa martxoaren 30ean abiatuko da
Maiatzaren 4ra arte luzatuko da lehia. Gainera, txapelketa berritasunekin dator.
Harri-jasotzearen ikuskizuna bueltan da EITBn, 'Harri Herri'ren laugarren edizioarekin
Momentuko kirolari onenak izango dira lehian, martxoaren 30etik maiatzaren 4ra bitartean, ETB1en eta kirolakeitb.eus atarian. Juanan Legorburuk, Idoia Etxeberriak eta Ane Muruamendiarazek gidatuko dute emanaldia Etxebarriko frontoitik.
Soroak eta Zalduak larunbatean Tolosan jokatuko den desafioa aurkeztu dute
Ibai Soroak eta Xabier Zalduak larunbat arratsalderako egin dute hitzordua, Tolosako zezen-plazan. 4.000 euro izango dira jokoan, eta 10 kanaerdiko eta 4 oinbiko moztu beharko dituzte. Soroak lehen desafioa du; Zalduak, berriz, hamabigarrena.
Gari Garmendia nabarmendu da bigarren jardunaldian, nahiz eta saioa hasi aurretik harrietako bat hautsi
Idiazabalgo harri-jasotzailea Urtainek bere garaian erabilitako koparekin aritzekoa zen, baina apurtu zaio, eta Xabat Olaizolaren koadroarekin egin behar izan du saioa. 13 jasoaldi egin ditu, kubikoarekin 12 eta bolarekin 16. Honenbestez, Garmendiak finalerako txarteletako bat berea du.
"Kirol Herri" saioko banakako lehia bizi-bizi hasi da, harri-jasotzean eta aizkolaritzan
Lehen jardunaldian, Ainitze Zumeta Maddi Gesalaga baino hobeto aritu da, eta Mikel Lopetegik Beñat Telleria menderatu du; Nerea Arruti finalerako sailkatu da, eta Julen Alberdik lehia ederra izan du Arkaitz Etxebesterekin.
Larunbat honetan hasiko da Banakako Kirol Herri
"Kirol Herri" saioaren banakako txapelketa hasiko da asteburu honetan, Aizkoitian. Emakumezkoak zein gizonezkoa aizkorarekin eta harriarekin ikusiko ditugu. Final handia martxoaren 28an izango da.
Ardi-moztaileen Euskal Herriko selekzioa, Munduko Txapelketarako prest
Zeelanda Berrian jokatuko dute, martxoaren 4tik 7ra bitartean. Euskal selekzioko kideak igandean abiatuko dira Ozeaniara, eta hilabete emango dute bertan, entrenatzen.
Maddi Gesalaga eta Mikel Lopetegi "Urra", nagusi "Harri Herri" saioko neguko finalean
Bi harri-jasotzaile zarauztarrak gailendu dira Aian jokatutako "Harri Herri" saioaren neguko finalean. Biak oso pozik geratu dira emaitzarekin, baita urtea txapela jantzita hastearekin ere.
Iker Vicentek "egurra" eman dio Eneko Otañori Tolosako desafioan
Iker Vicentek irabazi du jendez lepo izan den Tolosako zezen plazan jokatu den desafioa. Bi kanaerdikoren aldea ez da nahikoa izan Eneko Otañorentzat.