Izeta VI.ak eta Lierni Osak markak jarri dituzte Zarautzen
Andoni Iruretagoiena, "Izeta VI.a"k bikain bete du erronka ahalegina. Zarauztarraren helburua ordubete eta lau minututik jaistea zen eta 59:03 minututan gelditu du kronoa. 100 kiloko bolari 50 altxaldi eman dizkio, 10 kanaerdiko moztu ditu, eta ondoren bost kilometroko korrikaldian maila onean aritu da. Hala, buruan zuen denbora bost minutu jaistea lortu du. Lierni Osak ere marka ahalegina zuen eta 62 kiloko bolarekin 72 altxaldi egin ditu 10 minutuan.
Zure interesekoa izan daiteke
Izeta VI.ak marka ahalegina larunbatetik ostiralera aurreratu du
Andoni Iruretagoiena honako lanaren marka hausten saiatuko da ostiral honetan, larunbaterako eguraldi txarra iragarrita baitago: 100 kiloko bolari 50 altxaldi egin ostean, 10 kanaerdiko enbor bota eta 5 kilometro korrika egitea.
Albizuri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Albizurik maldan gora jarritako finalerdia irauli eta finalerako txartela lortu du, Laukariz garaituta
Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi eta Alex Merlo harri-jasotzaileek osatutako taldeak hasiera kaskarra gainditzea eta egoera iraultzea lortu dute. Harri baldarrari 18 jasoaldi egin dizkiote. Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola eta Eneko Bilbao aurkariek, ostera, harritzarra 14 aldiz altxatu dute.
Izeta VI.a, marka egiteko saiakeraz: “Ordubete eta 4 minututik jaistea da helburua"
100 kiloko bolari 50 jasoaldi eman, 10 kanaerdiko moztu eta 5 kilometro korrikan egin beharko ditu Zarauzko udaletxeko eraztunean.
Mollarri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Mollarri taldeak Ergobia taldea garaitu du "Harri Herri" saioko finalerdietan. Maddi Salterainek, Malen Moranderak, Ainitze Zumetak eta Olaia Esnaolak osatutako taldeak, 34 altxaldi egin ditu harri baldarrekin.
Mollarrik finalerako txartela lortu du, Ergobia lehen finalerdian gaindituta
Olaia Esnaolak, Ainitze Zumetak, Malen Molandeirak eta Maddi Salterainek osatutako taldeak 34 altxaldi eman dizkio harri baldarrari azken proba erabakigarrian. Aurkariek, aldiz, 31 altxaldi eman dizkiote, azken lan saio horretara 18 segundoko desabantailarekin iritsita. Beraz, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea eta Elene Ostolaza finaletik at geratu dira.
Ainitze Zumeta, “Urra", Oihana Fernandez de Barrena eta Julen Alberdi, Banakako Kirol Herriko txapeldun
Irabazleen nagusitasuna oso argia izan da aizkoran, baina lehia estuagoa izan da harri-jasotzean.
Taiwango Munduko Txapelketatik bueltan, pozarren
Taiwanen jokatutako Munduko Sokatira Txapelketan euskal ordezkaritza zabala izan da, eta urrezko dominarik lortu ez badute ere, maila ona eman dute. Ibarra, Abadiño, Antsoain eta Txantreako taldeek parte hartu dute, taldeka ez ezik, Euskal Herria ordezkatuz ere lehiatuta.