Herri-kirolak
Izeta VI.ak eta Lierni Osak markak jarri dituzte Zarautzen

Izeta VI.a eta Lierni Osa
Izeta eta Osa. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Andoni Iruretagoiena, "Izeta VI.a"k bikain bete du erronka ahalegina. Zarauztarraren helburua ordubete eta lau minututik jaistea zen eta 59:03 minututan gelditu du kronoa. 100 kiloko bolari 50 altxaldi eman dizkio, 10 kanaerdiko moztu ditu, eta ondoren bost kilometroko korrikaldian maila onean aritu da. Hala, buruan zuen denbora bost minutu jaistea lortu du. Lierni Osak ere marka ahalegina zuen eta 62 kiloko bolarekin 72 altxaldi egin ditu 10 minutuan. 

Lierni Osa Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
