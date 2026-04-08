Izeta VI.ak marka ahalegina larunbatetik ostiralera aurreratu du
Andoni Iruretagoiena honako lanaren marka hausten saiatuko da ostiral honetan, larunbaterako eguraldi txarra iragarrita baitago: 100 kiloko bolari 50 altxaldi egin ostean, 10 kanaerdiko enbor bota eta 5 kilometro korrika egitea.
Albizuri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi eta Alex Merlo harri-jasotzaileek osatutako taldeak harri baldarrari 18 jasoaldi egin zizkioten, aurkariak baino lau gehiago.
Albizurik maldan gora jarritako finalerdia irauli eta finalerako txartela lortu du, Laukariz garaituta
Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi eta Alex Merlo harri-jasotzaileek osatutako taldeak hasiera kaskarra gainditzea eta egoera iraultzea lortu dute. Harri baldarrari 18 jasoaldi egin dizkiote. Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola eta Eneko Bilbao aurkariek, ostera, harritzarra 14 aldiz altxatu dute.
Izeta VI.a, marka egiteko saiakeraz: “Ordubete eta 4 minututik jaistea da helburua"
100 kiloko bolari 50 jasoaldi eman, 10 kanaerdiko moztu eta 5 kilometro korrikan egin beharko ditu Zarauzko udaletxeko eraztunean.
Mollarri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Mollarri taldeak Ergobia taldea garaitu du “Harri Herri” saioko finalerdietan. Maddi Salterainek, Malen Moranderak, Ainitze Zumetak eta Olaia Esnaolak osatutako taldeak, 34 altxaldi egin ditu harri baldarrekin.
Mollarrik finalerako txartela lortu du, Ergobia lehen finalerdian gaindituta
Olaia Esnaolak, Ainitze Zumetak, Malen Molandeirak eta Maddi Salterainek osatutako taldeak 34 altxaldi eman dizkio harri baldarrari azken proba erabakigarrian. Aurkariek, aldiz, 31 altxaldi eman dizkiote, azken lan saio horretara 18 segundoko desabantailarekin iritsita. Beraz, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea eta Elene Ostolaza finaletik at geratu dira.
Ainitze Zumeta, “Urra", Oihana Fernandez de Barrena eta Julen Alberdi, Banakako Kirol Herriko txapeldun
Irabazleen nagusitasuna oso argia izan da aizkoran, baina lehia estuagoa izan da harri-jasotzean.
Taiwango Munduko Txapelketatik bueltan, pozarren
Taiwanen jokatutako Munduko Sokatira Txapelketan euskal ordezkaritza zabala izan da, eta urrezko dominarik lortu ez badute ere, maila ona eman dute. Ibarra, Abadiño, Antsoain eta Txantreako taldeek parte hartu dute, taldeka ez ezik, Euskal Herria ordezkatuz ere lehiatuta.
Morandeirak, Atxutegik, Ansorregik, Etxebestek, Alberdik eta Larrañagak finalerako txartela eskuratu dute
Kirol Herriren banakako hirugarren jardunaldia jokatu dute gaur Oñatin, eta sei kirolari sailkatu dira finalerako: Malen Morandeira eta Ane Atxutegi harri-jasotzaileez gain, Uxue Ansorregi, Arkaitz Etxebeste, Julen Alberdi eta Mikel Larrañaga aizkolariak ere izango dira finalean.
Euskal Selekzioak hiru domina kolkoratu ditu Taiwango Munduko Txapelketan
Emakumezkoek zilarra eskuratu dute 500 kilora artekoan, eta beste biak brontzezkoak izan dira: bata gizonezkoek lortu dute 600 kilora artekoan, eta bestea, berriz, 23 urtez azpiko mistoak.